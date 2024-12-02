Врач Суслов предупредил, что длительное сексуальное воздержание ускоряет старость

Длительное половое воздержание приводит к преждевременному старению. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.
Он объяснил, что интимная близость стимулирует кровообращение во всем организме. К тому же при регулярных занятиях сексом снижается уровень стресса, а также повышается способность с ним справляться.
Наконец, половая активность стимулирует выработку так называемых гормонов счастья. Они предупреждают старение и помогают людям выглядеть моложе своих сверстников, которые не ведут регулярную половую жизнь, подчеркнул врач.
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