Врач Суслов предупредил, что длительное сексуальное воздержание ускоряет старость

Длительное половое воздержание приводит к преждевременному старению. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

Он объяснил, что интимная близость стимулирует кровообращение во всем организме. К тому же при регулярных занятиях сексом снижается уровень стресса, а также повышается способность с ним справляться.

Наконец, половая активность стимулирует выработку так называемых гормонов счастья. Они предупреждают старение и помогают людям выглядеть моложе своих сверстников, которые не ведут регулярную половую жизнь, подчеркнул врач.