Врач объяснил, почему недосып ведет к набору лишнего веса

Привычка ложиться спать после полуночи приводит к набору лишнего веса и в целом негативно влияет на эмоциональное состояние и гормональный фон человека. Об этом гастроэнтеролог Саурабх Сетхи рассказал в беседе с изданием Surrey Live .

Специалист объяснил, что такая привычка особенно опасна для мозга. Он отметил, что, если человек регулярно не спит после полуночи, значит он обычно спит меньше семи-девяти часов.

«Первый эффект — набор веса, второй — ухудшение настроения. В-третьих, повысится уровень стресса», — подчеркнул врач.

Сетхи добавил, что при недостатке сна также появляются проблемы с концентрацией и мышлением. В целом же такая привычка негативно повлияет на все системы организма. Кроме того, человек может так серьезно подорвать свое психическое здоровье.

Врач предупредил, что необходимо ложиться спать в одно и то же время, причем желательно до полуночи и делать так каждый день.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что главное в борьбе с лишним весом — сокращение фастфуда, сбалансированное питание, физическая активность и устранение хронического стресса и недосыпа.