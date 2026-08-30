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    Врач объяснил, почему «дождевую гниль» нельзя считать только половой инфекцией

    Врач Ворожейкин: основной путь передачи «дождевой гнили» — контактный

    Фото: РИА «Новости»

    Распространяющийся в Европе дерматофилез, известный как «дождевая гниль», передается преимущественно контактным путем. Половой контакт является лишь одним из возможных способов заражения, рассказал 360.ru врач-дерматовенеролог медицинского центра «Твой доктор» Павел Ворожейкин.

    «Данная инфекция передается больше контактным путем, реже — половым. То есть контакт зараженной поверхности с кожей здорового человека», — объяснил специалист.

    Возбудителем заболевания является бактерия Dermatophilus congolensis. Ранее инфекцию преимущественно связывали с животными, в том числе крупным рогатым скотом и лошадьми. Однако выявленные в Европе случаи показали возможность передачи возбудителя между людьми при тесном контакте.

    Заболевание может проявляться поражениями кожи, в том числе высыпаниями, гнойничками и покрытыми коркой участками.

    Почему инфекция начала распространяться среди людей и что о ней известно сейчас — читайте подробно в материале 360.ru.