Врач объяснил, почему «дождевую гниль» нельзя считать только половой инфекцией

Распространяющийся в Европе дерматофилез, известный как «дождевая гниль», передается преимущественно контактным путем. Половой контакт является лишь одним из возможных способов заражения, рассказал 360.ru врач-дерматовенеролог медицинского центра «Твой доктор» Павел Ворожейкин.

«Данная инфекция передается больше контактным путем, реже — половым. То есть контакт зараженной поверхности с кожей здорового человека», — объяснил специалист.

Возбудителем заболевания является бактерия Dermatophilus congolensis. Ранее инфекцию преимущественно связывали с животными, в том числе крупным рогатым скотом и лошадьми. Однако выявленные в Европе случаи показали возможность передачи возбудителя между людьми при тесном контакте.

Заболевание может проявляться поражениями кожи, в том числе высыпаниями, гнойничками и покрытыми коркой участками.

Почему инфекция начала распространяться среди людей и что о ней известно сейчас — читайте подробно в материале 360.ru.