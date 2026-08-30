Сегодня 10:23 «Дождевая гниль» атакует Европу: редкая инфекция, которая раньше была только у животных, теперь угрожает людям Врач Ворожейкин: «дождевая гниль» чаще передается контактным, а не половым путем Эксклюзив

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В Европе обратили внимание на необычную бактериальную инфекцию, прежде встречавшуюся у людей лишь эпизодически. Дерматофилез, получивший бытовое название «дождевая гниль», традиционно связывали прежде всего с животными, однако теперь специалисты допускают передачу бактерии от человека к человеку. Как можно заразиться, действительно ли речь идет о новой половой инфекции и насколько она опасна — разбирался 360.ru.

От животных — к человеку Возбудителем дерматофилеза является бактерия Dermatophilus congolensis. О подтвержденных диагнозах пишет издание Daily Mail. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) указывает, что она преимущественно встречается у крупного рогатого скота, хотя поражает и других домашних и диких животных. Заражение людей до недавнего времени регистрировали редко. Ситуация привлекла внимание эпидемиологов после выявления связанных между собой групп заболевших в нескольких европейских странах. В июне ECDC сообщал о 70 случаях во Франции, Германии, Испании и Швеции. Еще десять заражений в Норвегии связали с занятиями боевыми искусствами.

Фото: РИА «Новости»

Большинство выявленных инфекций протекало легко. У пациентов появлялись папулы, гнойничковые или шелушащиеся поражения кожи, в том числе в области лица и гениталий. Системных симптомов в описанных ECDC случаях обычно не наблюдалось, а лечение антибиотиками давало хороший результат. Европейское ведомство оценивает общий риск для населения как очень низкий. При этом новые наблюдения заставили специалистов предположить изменение привычной картины распространения бактерии. ECDC считает наиболее вероятной передачу между людьми при тесном физическом контакте, прежде всего кожа к коже. Возможность заражения через загрязненные поверхности также не исключается.

Фото: РИА «Новости»

Врач-дерматовенеролог медицинского центра «Твой доктор» Павел Ворожейкин в беседе с 360.ru подчеркнул, что называть дерматофилез исключительно инфекцией, передающейся половым путем, было бы неправильно. «Данная инфекция передается больше контактным путем, реже — половым. То есть это контакт зараженной поверхности с кожей здорового человека», — объяснил врач. По словам специалиста, половой контакт в данном случае представляет собой лишь один из вариантов тесного контакта, при котором возможна передача возбудителя. «Здесь необязательно половой путь передачи. Больше речь идет именно про контактный, а уже его разновидность — половой — действительно встречается», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: ChatGPT