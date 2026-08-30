«Дождевая гниль» атакует Европу: редкая инфекция, которая раньше была только у животных, теперь угрожает людям
Врач Ворожейкин: «дождевая гниль» чаще передается контактным, а не половым путем
В Европе обратили внимание на необычную бактериальную инфекцию, прежде встречавшуюся у людей лишь эпизодически. Дерматофилез, получивший бытовое название «дождевая гниль», традиционно связывали прежде всего с животными, однако теперь специалисты допускают передачу бактерии от человека к человеку. Как можно заразиться, действительно ли речь идет о новой половой инфекции и насколько она опасна — разбирался 360.ru.
От животных — к человеку
Возбудителем дерматофилеза является бактерия Dermatophilus congolensis. О подтвержденных диагнозах пишет издание Daily Mail. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) указывает, что она преимущественно встречается у крупного рогатого скота, хотя поражает и других домашних и диких животных. Заражение людей до недавнего времени регистрировали редко.
Ситуация привлекла внимание эпидемиологов после выявления связанных между собой групп заболевших в нескольких европейских странах. В июне ECDC сообщал о 70 случаях во Франции, Германии, Испании и Швеции. Еще десять заражений в Норвегии связали с занятиями боевыми искусствами.
Большинство выявленных инфекций протекало легко. У пациентов появлялись папулы, гнойничковые или шелушащиеся поражения кожи, в том числе в области лица и гениталий. Системных симптомов в описанных ECDC случаях обычно не наблюдалось, а лечение антибиотиками давало хороший результат. Европейское ведомство оценивает общий риск для населения как очень низкий.
При этом новые наблюдения заставили специалистов предположить изменение привычной картины распространения бактерии. ECDC считает наиболее вероятной передачу между людьми при тесном физическом контакте, прежде всего кожа к коже. Возможность заражения через загрязненные поверхности также не исключается.
Врач-дерматовенеролог медицинского центра «Твой доктор» Павел Ворожейкин в беседе с 360.ru подчеркнул, что называть дерматофилез исключительно инфекцией, передающейся половым путем, было бы неправильно.
«Данная инфекция передается больше контактным путем, реже — половым. То есть это контакт зараженной поверхности с кожей здорового человека», — объяснил врач.
По словам специалиста, половой контакт в данном случае представляет собой лишь один из вариантов тесного контакта, при котором возможна передача возбудителя.
«Здесь необязательно половой путь передачи. Больше речь идет именно про контактный, а уже его разновидность — половой — действительно встречается», — добавил собеседник 360.ru.
Это согласуется с наблюдениями ECDC. Помимо случаев, связанных с сексуальными контактами, в Европе регистрировали заражения среди людей, занимавшихся единоборствами. Европейские специалисты поэтому отдельно обращают внимание на тесный контакт кожа к коже, особенно при наличии повреждений кожи и в условиях высокой влажности.
Почему инфекцией заинтересовались врачи
Само название Dermatophilus congolensis тоже связано с историей микроорганизма. Врач в эфире 360.ru обратил внимание, что первая часть родового названия Dermatophilus буквально отсылает к «любящей кожу» бактерии, а видовое название congolensis связано с местом ее первоначального обнаружения.
Особенность нынешней ситуации заключается не в появлении совершенно неизвестного возбудителя, а в необычном для него характере распространения среди людей.
Во время беседы ведущая 360.ru спросила врача, насколько появление подобных случаев может быть связано со способностью инфекций приспосабливаться к новым хозяевам и путям передачи.
Специалист в ответ напомнил, что возбудители, прежде всего ассоциировавшиеся с животными, при определенных обстоятельствах способны заражать людей. При этом врач подчеркнул важность осторожного поведения при контакте с потенциальными источниками инфекции.