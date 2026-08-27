Врач объяснил, когда головокружение может указывать на рак мозга

Врач Махова: на рак мозга может указывать головокружение с рвотой и тошнотой

Опухоль головного мозга редко проявляется только головокружением, но стоит обратить внимание на такие сигналы, как проблемы со зрением, когнитивные трудности, рвота без связи с пищей и необычная головная боль. Об этом «Газете.Ru» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

По ее словам, клиническая практика показала, что опухоли вызывают изолированное головокружение менее чем в 1% случаев. Пациента должны насторожить такие симптомы, как его сочетание с постоянной и усиливающейся головной болью. Также может нарушиться координация, память и концентрация.

Сразу обратиться к врачу, если человек ощутит внезапную и нестерпимую головную боль, как будто его ударили в затылок. Если не сможет без поддержки ходить и стоять, оглохнет на одно ухо.

«К красным флагам также относят наличие „5 Д“: двоение в глазах, дизартрия (нарушение речи), дисфагия (поперхивание), дизметрия (промахивание при взятии предметов), двигательные нарушения. Это может указывать на инсульт, который требует срочной помощи», — подчеркнула Махова.

Ранее врач-невролог Вероника Филонская рассказала, что головокружение при вставании может быть симптомом таких заболеваний, как вестибулярная мигрень и железодефицитная анемия.