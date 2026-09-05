Врач объяснил, когда частые ОРВИ у ребенка должны насторожить родителей

Частые ОРВИ у детей, которые начинают посещать детский сад или школу, могут быть нормальным процессом знакомства иммунной системы с вирусами. Об этом 360.ru рассказал врач-терапевт и медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко.

По его словам, родителям не стоит пугаться, если ребенок регулярно простужается, но при этом каждый раз нормально выздоравливает.

«Если ваш ребенок болеет часто, но выздоравливает, в этом нет ничего плохого. Это нормальная история. Бояться нужно только в тех случаях, когда каждое заболевание заканчивается госпитализацией в стационар. Тогда уже нужно разбираться, что происходит», — объяснил Кузьменко.

Специалист отметил, что с возрастом частота таких заболеваний обычно сокращается. По его словам, в детстве иммунная система сталкивается с большим количеством вирусов, а впоследствии человек начинает болеть значительно реже.

Кузьменко также призвал не пытаться обязательно лечить каждую простуду большим количеством препаратов. При обычной вирусной инфекции основную работу, подчеркнул он, выполняет иммунитет.

«Единственное, что мы можем, — это обеспечить хорошие условия вокруг больных людей. То есть это частое проветривание, обильное питье, покой, если повышается температура — всеми испробованный, доказанный парацетамол», — заявил врач.

При этом при появлении тревожных симптомов необходима медицинская помощь. К таким признакам Кузьменко отнес одышку, затруднение дыхания, сыпь и неврологические симптомы.

Обновленные клинические рекомендации по ОРВИ у детей были одобрены научно-практическим советом Минздрава. В них, в частности, появился раздел о фитотерапии, а само ОРВИ рассматривается преимущественно как самоограничивающаяся инфекция.

Почему Минздрав включил в рекомендации фитотерапию, способны ли мед и травяные чаи облегчить простуду и когда ребенку действительно нужны лекарства — читайте в материале 360.ru.