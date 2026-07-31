Врач объяснил, как выглядит ревнивое сердце на ЭКГ

Кардиолог Прокофьев: ревнивое сердце нельзя определить ни на ЭХО, ни на ЭКГ

При исследовании сердца ревнивого человека никаких изменений на ЭКГ или при эхокардиографии видно не будет. Об этом 360.ru рассказал кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Из всех аномалий, которые может выявить врач, он назвал рост пульса и избыточную нагрузку на правое предсердие и левой желудочек. Но, если есть подозрение на синдром разбитого сердца, главное — взять ситуацию под контроль.

«Поэтому кардиологи зачастую используют бета-блокаторы, которые урежают пульс, с гипотензивной терапией и препаратами для нормализации деятельности нервной системы», — пояснил Прокофьев.

Он также назвал правильной тактику назначать пациентам с таким диагнозом успокоительных. В противном случае есть риск развития гипертонической болезни и нарушения сердечного ритма.

Что такое синдром разбитого сердца, почему его может вызвать ревность и как пережить разрыв без вреда для здоровья, рассказали в нашей статье.