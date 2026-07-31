31 июля 2026 23:38 Разбитое сердце: как метафора стала болезнью и при чем здесь ревность? Кардиолог Прокофьев: вспышка ревности — стресс, который дает нагрузку на сердце Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Метафору о разбитом сердце знают все, однако мало кто догадывается, что за красивой фразой скрывается реальный медицинский диагноз. Врачи называют его кардиомиопатией такоцубо — заболеванием, при котором сильный эмоциональный стресс, в том числе приступ ревности, парализует работу левого желудочка. Могут ли эмоции нас убить и как спокойно выйти из отношений — в материале 360.ru.

Что такое синдром разбитого сердца Часть названия заболевания переводится с японского как «горшок для осьминога»: при кардиомиопатии такоцубо сердце меняет форму, напоминая этот сосуд. Суть синдрома заключается во временном нарушении работы сердечной мышцы. По симптомам состояние похоже на инфаркт миокарда, но не связано с закупоркой коронарных артерий. Его главной причиной медики считают внезапный выброс гормонов стресса, в первую очередь адреналина, в ответ на сильное эмоциональное или физическое потрясение. О синдроме разбитого сердца могут свидетельствовать: боль в груди — внезапная и сильная;

одышка — затрудненное дыхание, особенно во время физической активности или эмоционального стресса;

ощущение учащенного или нерегулярного сердцебиения;

необычная усталость или слабость даже при минимуме нагрузки;

головокружение, обмороки. Поскольку симптоматика практически идентична инфаркту, при ее проявлении необходимо вызвать скорую помощь.

Фото: Manuel Genolet/dpa / www.globallookpress.com

Как ревность влияет на сердце Вспышки ревности, как одной из самых сильных эмоций, провоцируют гормональный всплеск. На это 360.ru указал кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. «Выброс адреналина, норадреналина, стрессового кортизола — все это оказывает влияние в первую очередь на работу сердечно-сосудистой системы», — подчеркнул он. Зачастую при стрессах, объяснил специалист, формируются два основных патологических состояния. Пароксизмальная тахикардия — эпизодическое повышение пульса выше 100 ударов в минуту — дает повышенную нагрузку на сердце.

И второе состояние — гипертонический криз. Состояние, связанное с повышением давления, что также дает нагрузку на сосуды, на сердце и на органы-мишени. Денис Прокофьев

Кардиолог напомнил, что наша нервная система состоит из процессов торможения и возбуждения. Когда вторые преобладают над первыми, это становится пусковым механизмом для развития многих патологий, но в первую очередь страдает именно сердце — основной насос организма, который обеспечивает все органы и кровью, и кислородом. «Поэтому, когда мы говорим об изменении сердца с позиции ревности, то, безусловно, это повышенная нагрузка на работу сердечно-сосудистой системы из-за повышения пульса и давления, которое как раз связано с выбросом гормонов», — обратил внимание Прокофьев.

Фото: РИА «Новости»

Как лечить ревнивое сердце По его словам, изменения с ревнивым сердцем абсолютно невозможно подтвердить клинически: при ЭХО или ЭКГ никаких аномалий, кроме роста пульса и избыточной нагрузки на правое предсердие и левой желудочек, не видно.

Здесь самое главное — все взять под контроль. Поэтому кардиологи зачастую используют бета-блокаторы, которые урежают пульс, с гипотензивной терапией и препаратами для нормализации деятельности нервной системы.

Прокофьев попросил не удивляться, если кардиолог назначает пациенту успокоительные: такая тактика абсолютно правильна. Если этого не делать, возникает риск развития гипертонической болезни и нарушений сердечного ритма. «Поэтому при возникновении таких патологических состояний необходимо обращаться к врачу для подбора симптоматической терапии», — посоветовал он.

Фото: РИА «Новости»

Психиатр-нарколог и кандидат медицинских наук Марат Сараев отметил, что острые переживания способны откликаться физической болью. «Когда у человека на фоне насущных дел возникают реакции организма — это психосоматический путь. <…> Фактор возникновения различных психосоматических расстройств, даже заболеваний, доказан учеными, и на сегодняшний день существуют различные виды терапии таких состояний», — сказал он. Если такие проблемы возникают, необходимо обращаться к психотерапевту или психиатру, чтобы специалист назначил соответствующее лечение, которое делится на три этапа.

Первое — это лекарственная терапия, даже психотропными препаратами. Второе — когда мы исследуем вообще, от чего болит, почему, то есть действительно исключаем какое-то заболевание. И третий этап — психотерапия. Марат Сараев

Когда врач выясняет, что состояние пациента связано с какими-либо процессами психических нарушений, то лечит именно это. Общее состояние здоровья нормализуется, и жалобы сходят на нет.

Фото: РИА «Новости»

Как справиться с приступом ревности Сараев отметил, что из-за ревности люди зачастую поступают неправильно, поскольку действуют импульсивно. Поэтому главное, чего нужно избегать в таком состоянии, — принятие каких-либо решений. «Нужно замедлиться, ничего не предпринимать, попытаться успокоиться. В данном случае работает терапия отвлечения: допустим, сосредоточение на каких-то других мыслях, более правильных, позитивных», — сказал собеседник 360.ru. Сосредоточиться в моменте помогут простые физические упражнения или глоток воды и прогулка на свежем воздухе. «Эти моменты — и психологические, и физиологические, и физиотерапевтические, и с нагрузкой — помогают человеку отпустить негативную эмоциональную составляющую и в дальнейшем на трезвую голову принять решение», — заметил психолог-нарколог.

Фото: Ute Grabowsky/photothek.net via / www.globallookpress.com

Как избежать ревности в отношениях Сараев также напомнил о таком понятии, как бред ревности, при котором все сопряжено с поиском каких-либо негативных явлений. «Например, муж подозревает жену, начинает за ней следить, нанимает каких-то людей, смотрит ее телефон. Это патология, безусловно», — сказал он. Если в семье существуют определенные правила, то здоровый человек будет их соблюдать. Но договариваться о подобных нюансах в отношениях нужно заранее. Если же этого не происходит, многие союзы рушатся.

У вас должны быть общие элементы внутреннего закона. <…> Не надо рассчитывать на то, что он или она и так должны все понимать. Люди абсолютно разные в плане воспитания, уровня ответственности, интеллекта. <…> Поэтому нужно проговаривать все моменты, чтобы потом не удивляться.

По словам Сараева, паре нужно минимум два года, чтобы как следует изучить друг друга и на собственном опыте прочувствовать весь спектр возможных негативных реакций партнера на определенные ситуации.

Фото: Ute Grabowsky/photothek.net via / www.globallookpress.com

Как пережить расставание без вреда для здоровья Если отношения не удалось сохранить, то не стоит сразу же погружаться в новые: это чревато тем, что человек попросту наступит на те же грабли. «Ваше эмоциональное состояние будет никаким для того, чтобы строить нормальные, здоровые отношения. Нужно проанализировать, почему так произошло в предыдущих», — предупредил Сараев. Расставание, по его мнению, должно сопровождаться психологом, и рассчитывать на быстрый выход из процесса не стоит.

Выход из отношений длится минимум год. Это не просто вещи вывезти и заблокировать в социальных сетях. Особенно если вы обросли общими знакомыми, друзьями, живете в одном районе или работаете вместе.