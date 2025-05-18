Врач объяснил, как улучшить качество сна простыми привычками

Вечером лучше отказаться от кофе и алкоголя, а утром полезно гулять на солнце для крепкого сна. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

По его словам, гигиена сна влияет на его способность к восстановлению сил организма. Но кроме общеизвестных способов — отказа от кофе, алкоголя и телефона перед сном — есть менее известные, но действенные способы улучшить качество сна.

«Например, утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать биоритмы, а легкая физическая активность днем способствует более глубокому сну ночью», — объяснил специалист.

Кроме того, перед сном важно снять психологическое напряжение. Для этого подойдут спокойные вечерние ритуалы, теплый душ, дыхательные упражнения или медитация, добавил Мартынов.

Ранее Мартынов сообщил, что сон дольше 10 часов в сутки увеличивает вероятность инсульта, диабета и даже ранней смерти.