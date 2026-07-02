Врач Новикова посоветовала пить воду маленькими глотками, чтобы избежать проблем со слухом во время перелета

Многие из нас сталкивались с заложенностью ушей во время взлета и посадки самолета. Врач-оториноларинголог, сурдолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова рассказала Здоровью Mail , почему это происходит и как облегчить свое состояние в полете.

Когда самолет набирает высоту или снижается, атмосферное давление быстро меняется. Давление в среднем ухе должно выравниваться через слуховую (евстахиеву) трубу, которая соединяет его с носоглоткой. Если она работает недостаточно эффективно — например, при насморке, аллергии, воспалении носоглотки или аденоидах у детей — давление выравнивается хуже. Это может вызвать ощущение заложенности, снижение слуха, щелчки или боль в ушах.

Чтобы предотвратить эти симптомы, рекомендуется чаще глотать, пить воду небольшими глотками, жевать жевательную резинку или рассасывать леденцы. Детям может помочь соска или кормление из бутылочки во время взлета и посадки.

При насморке или выраженном отеке носа взрослым иногда советуют использовать сосудосуживающий спрей за 20–30 минут до посадки, если к нему нет противопоказаний. Однако, если после перелета сохраняются сильная боль, снижение слуха или шум в ухе, стоит обратиться к ЛОР-врачу.