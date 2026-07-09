Врач Никонов рассказал, что стоматологические услуги по ОМС можно получить бесплатно в некоторых частных клиниках

Не все стоматологические услуги покрываются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Где проходит граница между бесплатным и платным лечением, разъяснил стоматолог-ортопед сети «Команда Мечты» Артем Никонов в интервью Life.ru .

По словам специалиста, многие считают, что в государственной стоматологии лечение всегда бесплатное, а в частной — платное. На практике все зависит от того, входит ли услуга в программу ОМС и участвует ли выбранная клиника в ее реализации.

По полису пациенты могут рассчитывать на стоматологическую помощь в объеме, предусмотренном базовой и территориальной программами ОМС. Обычно это консультация и осмотр, лечение кариеса, пульпита и периодонтита, удаление зуба по медицинским показаниям, обезболивание при лечении или удалении зубов, помощь при острой боли и воспалительных заболеваниях. Если для лечения требуется рентгеновский снимок, его также могут выполнить бесплатно. Однако объем медицинской помощи зависит от территориальной программы конкретного региона.

«ОМС покрывает медицински необходимую помощь, но не все пожелания пациента по эстетике, материалам, срокам лечения и уровню комфорта», — отметил Артем Никонов.

Виниры, имплантация, сложное восстановление зубного ряда, отбеливание, брекеты и эстетическая реставрация без медицинских показаний относятся к платным услугам. Пациенту также придется доплачивать, если он выбирает материалы или технологии, которые не предусмотрены программой ОМС.

Протезирование, как правило, не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования и предоставляется только отдельным категориям граждан по региональным льготам. Если частная стоматологическая клиника включена в перечень медицинских организаций, работающих по ОМС, бесплатно оказываются только те услуги, которые предусмотрены программой страхования.