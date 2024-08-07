Врач Несвит указала на эффективность свекольного сока в борьбе с ожирением

Свекла — очень полезный продукт, обладающий уникальными свойствами. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Несвит в беседе с РИАМО.

По ее словам, сок корнеплода отлично подойдет худеющим. Напиток помогает тормозить образование жировых клеток, пояснила врач.

Она также отметила, что свекольный сок благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, овощ используют в профилактике инсулинорезистентности и сахарного диабета, добавил сайт KP.RU.

«Все закончится утилизацией нацистов». Что происходит в Курской области

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте