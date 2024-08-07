Сегодня 11:51 Врач Несвит указала на эффективность свекольного сока в борьбе с ожирением
Свекла — очень полезный продукт, обладающий уникальными свойствами. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Несвит в беседе с
РИАМО.
По ее словам, сок корнеплода отлично подойдет худеющим. Напиток помогает тормозить образование жировых клеток, пояснила врач.
Она также отметила, что свекольный сок благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, овощ используют в профилактике инсулинорезистентности и сахарного диабета, добавил сайт
KP.RU.
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