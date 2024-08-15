Врач назвал продукты, с которыми опасно сочетать мед

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при включении в свой рацион натурального меда необходимо помнить про его правильное употребление, чтобы не навредить организму. Она рассказала в беседе с RT , что не стоит его добавлять в выпечку или в горячий чай вместо сахара.

Диетолог отметила, что полезен только натуральный мед, а не медовый продукт. В нем содержатся витамины, микро и макроэлементы, а также ряд органических кислот.

«Но надо сказать, что наряду с этим он содержит достаточно большое количество сахара, поэтому обольщаться тем, что мед можно есть вместо сахара и получать исключительно пользу, конечно, не стоило бы», — заявила она.

Соломатина напомнила, что мед является очень аллергенным продуктом. Кроме того, его нельзя нагревать, а также добавлять в выпечку или горячий чай, чтобы он не потерял полезных свойств. Употреблять мед на голодный желудок тоже не стоит, так как он стимулирует выработку ферментов поджелудочной железы.

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что больным сахарным диабетом лучше отказаться от меда, чтобы не усилить инсулинорезистентность и не спровоцировать развитие жирового организма.