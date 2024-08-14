Эндокринолог Поляков призвал людей с диабетом не употреблять мед из-за риска проблем со здоровьем

Людям, страдающим от сахарного диабета, необходимо полностью отказаться от меда и прочих продуктов, богатых фруктозой. Об этом изданию «Ридус» сообщил врач-эндокринолог Антон Поляков.

В организме, перегруженном фруктозой, можно спровоцировать жировой гепатоз печени и усилить инсулинорезистентность, пояснил медик. Даже здоровому человеку рекомендуется употреблять не более 50 граммов меда в сутки.

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