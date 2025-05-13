Врач назвала продукт, который помогает правильно запустить работу кишечника

Слива помогает активизировать работу кишечника и восполнить запасы витаминов и бета-каротина. Об этом РИА «Новости» сообщила эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

«Слива сама по себе, если она не привезенная, а местная, конечно, обладает множеством полезных свойств, например, она запускает работу кишечника», — сказала Новикова.

Врач уточнила, что слива особенно полезна для людей со сниженной моторикой кишечника. Также она содержит много витамина С, бета-каротин, витамины Е, К и витамины группы А и B.

Кроме прочего, специалист посоветовала отдавать предпочтение именно сезонным сливам.

Ранее врач-диетолог рассказала, что употребление острой пищи не вредит здоровью человека, а в некоторых случаях даже может быть полезным. Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует отказаться от острых блюд.