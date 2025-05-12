Диетолог Королева: острая пища полезна для пищеварения у пожилых людей

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что употребление острой пищи не вредит здоровью человека, а в некоторых случаях даже может быть полезным.

Диетолог уточнила, что острая еда способствует улучшению пищеварения и может служить профилактикой паразитарных заболеваний и бактериальных инфекций. Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует отказаться от острых блюд, так как они могут усугубить имеющиеся нарушения.

Острые продукты способствуют выработке пищеварительных ферментов и соков, повышают аппетит, помогают улучшить переваривание и усвоение питательных веществ из пищи. Особенно полезной такая пища может оказаться для людей пожилого возраста. Но если после употребления острых продуктов возникают неприятные ощущения, то от них лучше воздержаться. Со временем у человека может сформироваться устойчивость к жгучим вкусовым ощущениям, но злоупотреблять острыми блюдами не стоит.