Врач назвала неожиданный антиоксидант, предотвращающий рак

Укроп является мощным антиоксидантом, который способствует предотвращению развития онкологических заболеваний. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По словам врача, укроп содержит смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин, которые делают его мощным антиоксидантом.

«Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления, а в сочетании с клетчаткой, <…> способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки, предотвращая онкологические заболевания», — сказала Сухорукова.

Гастроэнтеролог рекомендовала добавлять укроп во все блюда, в какие только возможно.

Врач-онколог Дмитрий Белков назвал первые симптомы рака кишечника. Это заболевание прогрессирует медленно, поэтому несколько лет человек может не испытывать недомогания, диагностировать болезнь удается только при тщательном обследовании. Онколог посоветовал людям старше 45 лет обследоваться каждые два-три года, чтобы не упустить заболевание.