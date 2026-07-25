Врач назвала безопасную норму переработок

Безопасная норма переработок составляет не более одного дня в неделю. Об этом в беседе с 360.ru заявила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

По словам эксперта, стандартный восьмичасовой рабочий день считается оптимальным для здоровья. Если же работа требует авралов, важно соблюдать жесткие лимиты, иначе организм не успевает восстановиться.

«В неделю можно себе позволить переработать один день максимум. Время для отдыха обязательно нужно находить, это семь часов. Сюда же входят еще и поездки от работы до дома. Если мы это время используем для здоровья, идем полчаса от станции метро до дома, то восполняем свои психические и физические силы», — пояснила терапевт.

Она также отметила, что при достаточном отдыхе и рациональном питании продолжительность жизни растет. При этом полный отказ от работы, напротив, ускоряет старение мозга.

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