Минус 25 лет жизни. Терапевт раскрыла неожиданную правду о вреде переработок
Терапевт Лапа: перерабатывать можно максимум один день в неделю
Ученые пугают: трудоголизм отнимает у человека 25 лет жизни, а постоянный стресс и переутомление повышают риск инфаркта почти на 30%. Но действительно ли переработки смертельно опасны? В беседе с ведущей 360.ru Региной Понамаревой врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, сколько часов в день можно работать без риска для здоровья и в чем на самом деле скрыт секрет долголетия.
Почему переработки могут быть опасны
Ученые называют переработки и постоянную зацикленность на делах одним из главных механизмов развития тяжелых патологий. Хронический стресс, неизбежно возникающий из-за сбитого режима сна и нерегулярного питания, бьет по иммунитету и сердечно-сосудистой системе.
При постоянном переутомлении у человека растет частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, а головной мозг начинает испытывать гипоксию.
В совокупности это увеличивает риск инфаркта и инсульта у трудоголиков почти на 30%. Исследователи подсчитали, что если средняя идеальная продолжительность жизни составляет 85 лет, то у заядлого трудоголика она может сократиться до 60 — человек теряет четверть века.
Параллельно специалисты по долголетию ищут рецепты сохранения ума и тела в преклонном возрасте. Популярный исследователь Эрик Тополь предположил, что ключом к активной жизни в преклонном возрасте являются регулярные физические нагрузки и правильный рацион.
Специалист рекомендовал делать упор на минимально обработанные овощи и фрукты, сократить потребление красного мяса и уделять хотя бы 30 минут два-три раза в неделю именно силовым тренировкам, а не кардио. Причем закладывать фундамент долголетия доктор Тополь советует начиная с 30 лет.
Однако при современном бешеном ритме жизни, когда трудоголиками вынужденно становятся до 90% населения, возникает вопрос: действительно ли работа так смертоносна?
Сколько часов в день можно работать
Врач-терапевт Людмила Лапа не согласилась с некоторыми выводами зарубежных исследователей. Ее практика показывает другую картину.
«Есть масса композиторов, писателей, которые живут очень долго, врачей, которые ведут правильный образ жизни и работают, и продолжают работать. И в 80, и в 90, а некоторые даже в 100 лет чувствуют себя прекрасно. Я считаю, что психологически, если человек нужен своей стране, его труд важен самому себе — он работает и хорошо себя чувствует», — отметила терапевт Лапа.
По мнению врача, стандартный восьмичасовой рабочий день считается оптимальным и абсолютно безопасным для здоровья. С авралами и переработками нужно соблюдать жесткие лимиты, иначе организм не успеет восстановиться.
В неделю можно себе позволить переработать один день максимум. Время для отдыха обязательно нужно находить, это семь часов. Сюда же входят еще и поездки от работы до дома. Если мы это время используем для здоровья, идем полчаса от станции метро до дома, то восполняем свои психические и физические силы.
Людмила Лапа
Современная медицина предлагает множество подтвержденных способов поддержания качества жизни и клеточного омоложения, которые увеличивают трудоспособность.
Благодаря нормализации сна, питания и отдыха средняя продолжительность жизни за последнее время вырос почти на 11 лет. При этом полный отказ от профессиональной деятельности наносит урон ментальному здоровью.
«При омоложении клеток укрепляется весь организм. Усиливается и трудоспособность. При достаточном отдыхе, рациональном питании, продолжительность жизни человека растет. И врачи, и социологи, и психологи, рекомендуют, чтобы люди больше отдыхали, но и работали обязательно. Если мы не работаем, то наш мозг стареет быстрее», — рассказала терапевт.
Как сохранить молодость
Важную роль играет отношение человека к работе. Если любимая профессия приносит эмоциональное удовлетворение и человек чувствует себя востребованным, он может самостоятельно регулировать комфортный ритм нагрузки, пояснила врач Лапа.
«Я называю себя молодой, потому что по японскому календарю в 80 лет молодость только начинается. Думаю, если мы будем сохранять здоровье, вести нормальный образ жизни и продолжать работать, в этом ничего плохого не будет», — резюмировала врач.
К идее вакцин от старения терапевт отнеслась скептично. По мнению терапевта Лапы, воздействовать на иммунную систему неправильно, так как человек к этому просто не готов.