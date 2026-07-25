Сегодня 04:07 Минус 25 лет жизни. Терапевт раскрыла неожиданную правду о вреде переработок Терапевт Лапа: перерабатывать можно максимум один день в неделю Эксклюзив

Здоровье

Отдых

Врачи

Россия

Работа

Медицина

Активное долголетие

Ученые пугают: трудоголизм отнимает у человека 25 лет жизни, а постоянный стресс и переутомление повышают риск инфаркта почти на 30%. Но действительно ли переработки смертельно опасны? В беседе с ведущей 360.ru Региной Понамаревой врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, сколько часов в день можно работать без риска для здоровья и в чем на самом деле скрыт секрет долголетия.

Почему переработки могут быть опасны Ученые называют переработки и постоянную зацикленность на делах одним из главных механизмов развития тяжелых патологий. Хронический стресс, неизбежно возникающий из-за сбитого режима сна и нерегулярного питания, бьет по иммунитету и сердечно-сосудистой системе. При постоянном переутомлении у человека растет частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, а головной мозг начинает испытывать гипоксию. В совокупности это увеличивает риск инфаркта и инсульта у трудоголиков почти на 30%. Исследователи подсчитали, что если средняя идеальная продолжительность жизни составляет 85 лет, то у заядлого трудоголика она может сократиться до 60 — человек теряет четверть века. Параллельно специалисты по долголетию ищут рецепты сохранения ума и тела в преклонном возрасте. Популярный исследователь Эрик Тополь предположил, что ключом к активной жизни в преклонном возрасте являются регулярные физические нагрузки и правильный рацион.

Фото: Cheong Kam Ka/XinHua / www.globallookpress.com

Специалист рекомендовал делать упор на минимально обработанные овощи и фрукты, сократить потребление красного мяса и уделять хотя бы 30 минут два-три раза в неделю именно силовым тренировкам, а не кардио. Причем закладывать фундамент долголетия доктор Тополь советует начиная с 30 лет. Однако при современном бешеном ритме жизни, когда трудоголиками вынужденно становятся до 90% населения, возникает вопрос: действительно ли работа так смертоносна? Сколько часов в день можно работать Врач-терапевт Людмила Лапа не согласилась с некоторыми выводами зарубежных исследователей. Ее практика показывает другую картину. «Есть масса композиторов, писателей, которые живут очень долго, врачей, которые ведут правильный образ жизни и работают, и продолжают работать. И в 80, и в 90, а некоторые даже в 100 лет чувствуют себя прекрасно. Я считаю, что психологически, если человек нужен своей стране, его труд важен самому себе — он работает и хорошо себя чувствует», — отметила терапевт Лапа. По мнению врача, стандартный восьмичасовой рабочий день считается оптимальным и абсолютно безопасным для здоровья. С авралами и переработками нужно соблюдать жесткие лимиты, иначе организм не успеет восстановиться.

В неделю можно себе позволить переработать один день максимум. Время для отдыха обязательно нужно находить, это семь часов. Сюда же входят еще и поездки от работы до дома. Если мы это время используем для здоровья, идем полчаса от станции метро до дома, то восполняем свои психические и физические силы. Людмила Лапа

Фото: Cheong Kam Ka/XinHua / www.globallookpress.com