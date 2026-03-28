Врач назвал зевоту вероятным предвестником инсульта или инфаркта

Человеку следует срочно обратиться к врачу при появлении постоянной и непреодолимой зевоты, появляющейся без видимых причин и не проходящей после отдыха. Она может предвещать инсульт, рассказал в беседе с RT терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если зевота появилась, то, возможно, это уже неврологическая симптоматика. И если мы с вами это проигнорируем, то могут произойти различные неприятности с головным мозгом», — предупредил он.

Кондрахин подчеркнул, что иногда зевота вызвана усталостью и тогда человеку стоит немного поспать, причем хватит 10-15 минут. Если она не пройдет, то речь может идти о нарушении мозгового кровообращения. Человек может пропустить инсульт или инфаркт головного мозга, если не обратится к врачу.

Ранее врач-эндокринолог ИНВИТРО Лилия Биндюкова рассказывала, что частая зевота может свидетельствовать о возникновении гипогликемии, или низком уровне глюкозы в крови. Также ее может спровоцировать дисбаланс стрессовых гормонов и нарушения в работе надпочечников.