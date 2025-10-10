Врач Биндюкова отметила, что частая зевота может быть признаком гипогликемии
Частое зевание, которое обычно связывают с усталостью или скукой, может оказаться признаком скрытых проблем в организме. Врач-эндокринолог ИНВИТРО Лилия Биндюкова рассказала сайту «Страсти», что за этим явлением может стоять «энергетический кризис» клеток.
Как отметила доктор, когда уровень тиреоидных гормонов снижается, замедляется метаболизм. Мозг, являясь самым энергозатратным органом, переходит в режим экономии. Это приводит к снижению скорости реакций и концентрации, а зевота становится попыткой взбодрить центральную нервную систему. Еще одной причиной может быть нарушение углеводного обмена.
«При гипогликемии (низком уровне глюкозы в крови) мозг буквально голодает, и зевота может быть одним из ранних сигналов нехватки его основного топлива», — отметила эндокринолог.
Также спровоцировать постоянную зевоту может дисбаланс стрессовых гормонов и нарушения в работе надпочечников. Кроме того, частая зевота может быть связана с ожирением и вызванными им воспалительными процессами, которые влияют на функции мозга, подчеркнула Биндюкова.