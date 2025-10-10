Врач Биндюкова отметила, что частая зевота может быть признаком гипогликемии

Частое зевание, которое обычно связывают с усталостью или скукой, может оказаться признаком скрытых проблем в организме. Врач-эндокринолог ИНВИТРО Лилия Биндюкова рассказала сайту «Страсти» , что за этим явлением может стоять «энергетический кризис» клеток.

Как отметила доктор, когда уровень тиреоидных гормонов снижается, замедляется метаболизм. Мозг, являясь самым энергозатратным органом, переходит в режим экономии. Это приводит к снижению скорости реакций и концентрации, а зевота становится попыткой взбодрить центральную нервную систему. Еще одной причиной может быть нарушение углеводного обмена.

«При гипогликемии (низком уровне глюкозы в крови) мозг буквально голодает, и зевота может быть одним из ранних сигналов нехватки его основного топлива», — отметила эндокринолог.

Также спровоцировать постоянную зевоту может дисбаланс стрессовых гормонов и нарушения в работе надпочечников. Кроме того, частая зевота может быть связана с ожирением и вызванными им воспалительными процессами, которые влияют на функции мозга, подчеркнула Биндюкова.