Врач назвал три ежедневные привычки, которые разрушают почки

Три повседневные привычки могут негативно повлиять на почки и разрушить их. Об этом на своем YouTube-канале рассказал врач-нефролог Данила Пыриков.

Первая из них — это переизбыток соли. Зачастую россияне употребляют ее в два, а то и в три раза больше нормы, не учитывая, что ее много, например, в полуфабрикатах.

Вторая — набравшие популярность высокобелковые диеты. Для здорового человека они неопасны, но если уже есть какие-то проблемы с почками, то их таким образом можно усугубить.

Третья — биологически активные добавки. На них, по словам Пырикова, приходится до четверти почечных заболеваний.

Ранее специалисты Научно-исследовательского клинического института детства рассказали, как избежать проблем с почками у ребенка.