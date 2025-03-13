Врачи НИКИ детства рассказали, как сохранить почки ребенка здоровыми

Фото: ники детства

13 марта отмечается Всемирный день почки. Эти парные органы фильтруют кровь и удаляют отходы из организма. Болезни почек у детей могут привести к серьезным осложнениям. В научно-исследовательском клиническом институте детства рассказали, как их избежать.

Для профилактики необходимо придерживаться нескольких правил:

Также следует учить ребенка посещать туалет сразу при появлении первых позывов. Это поможет избежать некоторых болезней, добавляют врачи.

«Чаще всего приходится сталкиваться с такими проблемами, как инфекции мочевых путей, заболевания мочевого пузыря, а также различные пороки развития почек и мочевыводящей системы», — рассказывает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

При появлении отеков, слабости, изменении цвета и количества мочи, изменениях в анализах мочи (появление белка, эритроцитов), повышении креатинина или азотистых веществ в анализе крови, изменении размеров почек или структурных изменения на УЗИ следует сразу обращаться за консультацией к нефрологу для диагностики и подбора лечения.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте