Врачи НИКИ детства рассказали, как сохранить почки ребенка здоровыми

13 марта отмечается Всемирный день почки. Эти парные органы фильтруют кровь и удаляют отходы из организма. Болезни почек у детей могут привести к серьезным осложнениям. В научно-исследовательском клиническом институте детства рассказали, как их избежать.

Для профилактики необходимо придерживаться нескольких правил:

употреблять достаточное количество жидкости каждый день для водного баланса организма (у детей — 30-35 миллилитров на килограмм массы тела);

регулярно заниматься спортом для улучшения кровообращения;

сбалансированно питаться, поддерживая уровень минералов и витаминов.

Также следует учить ребенка посещать туалет сразу при появлении первых позывов. Это поможет избежать некоторых болезней, добавляют врачи.

«Чаще всего приходится сталкиваться с такими проблемами, как инфекции мочевых путей, заболевания мочевого пузыря, а также различные пороки развития почек и мочевыводящей системы», — рассказывает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

При появлении отеков, слабости, изменении цвета и количества мочи, изменениях в анализах мочи (появление белка, эритроцитов), повышении креатинина или азотистых веществ в анализе крови, изменении размеров почек или структурных изменения на УЗИ следует сразу обращаться за консультацией к нефрологу для диагностики и подбора лечения.