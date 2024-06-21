Врач назвал снижающий холестерин продукт

Вяленые томаты — не только вкусный, но и полезный продукт, который снижает уровень холестерина в организме и помогает сохранить здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в интервью aif.ru .

В процессе вяления помидоры не только не теряют полезные свойства, но даже приобретают их. Дело в том, что высокие температуры усиливают действие некоторых веществ. Например, в вяленых томатах больше антиоксиданта ликопина.

«Ликопин способствует выведению из организма лишнего холестерина, тем самым препятствуя появлению такого заболевания, как атеросклероз, улучшает состояние сосудистой стенки и реологические свойства крови (то есть ее текучесть), предупреждая развитие сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила врач.

Также ликопин укрепляет кости и зубы, препятствует образованию камней в почках и отложению солей кальция в суставах. А еще помогает сохранить память и зрение и снижает риск развития онкологии.

Вяленые томаты также содержат натрий, калий железо и медь. Эти вещества снижают отечность и укрепляют сердце.

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