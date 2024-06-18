Диетолог Гинзбург рассказал, что употребление кофе продлевает жизнь

Употребление кофе в нужных количествах способно продлевать жизнь. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнул, что нужно ограничиваться парами чашек в день, и тогда кофе будет только на пользу организму. Также не стоит забывать про какао, в котором содержатся антиоксиданты.

«Лучше заменить все сахаросодержащие напитки — газировки, фруктовые соки, алкоголь — на какао, чай, кофе или морсы», —подчеркнул эксперт.

Он добавил, что также стоит чаще пить травяные чаи, в которые можно добавить мелиссу или мяту. Такой напиток укрепит иммунитет и поддержит общий тонус.