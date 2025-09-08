Врач назвал самое опасное лекарство в России

Аспирин — самое опасное лекарство из существующих в России. Об этом заявил врач-кардиолог, президент Городской клинической больницы имени Жадкевича в Москве, телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он объяснил, что аспирин разжижает кровь, из-за чего повышается риск инсультов и сильных кровотечений. В других странах, по словам врача, от этого препарата уже отказались за исключением случаев, когда у пациента опасное для жизни сужение сосудов.

Ранее Мясников развеял популярный миф о массаже ушей. По его словам, таким образом действительно можно снизить давление, но лишь на короткий срок, а вылечить гипертонию этим методом невозможно.