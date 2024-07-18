Врач назвал продукты, незаметно повышающие аппетит

Врач Сонина: богатые кислотами продукты повышают аппетит и ведут к перееданию

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Некоторые продукты могут незаметно повышать аппетит, из-за чего человек переедает и набирает лишние килограммы. Подробнее о них в разговоре с «Газетой.ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Людмила Сонина.

Она уточнила, что аппетит могут усиливать продукты с большим количеством кислот. К ним относятся апельсины, а также лимоны, кислые сорта яблок, квашенная капуста и маринованные огурцы. Кислота раздражает слизистую оболочку желудка, желудочный сок начинает вырабатываться сильнее, а желание есть увеличивается.

Богатые глюкозой продукты тоже усиливают аппетит. Насыщение после них быстро проходит, поэтому человек снова начинает хотеть есть. Еще стоит избегать специй, соусов и приправ. Если их слишком много, что человек может съесть больше, чем обычно.

Ранее диетолог Ольга Деккер рассказала, что кетогенные диеты способны снизить чувство голода.

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