Диетолог Деккер рассказала, что кетогенные диеты снижают чувство голода

Кетогенные диеты снижают аппетит и способствуют здоровой потере веса. Об этом РИАМО рассказала диетолог Ольга Деккер.

Она объясила, что в основе этого типа питания лежит акцент на жирах и ограничение белков и углеводов. Кроме того, под полным запретом сладости и алкоголь.

«Метаболизм жиров требует больше энергии для переработки, это способствует увеличению энергозатрат. Снижается уровень инсулина, что может помочь в снижении веса и улучшении метаболических показателей», — объяснила эксперт.

Она добавила, что такая диета также нормализует уровень сахара в крови и стабилизирует гормональный фон.

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