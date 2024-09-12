Врач назвал причины «синдрома мертвой ягодицы»

Малоподвижный образ жизни и долгое сидение на одном месте могут вызвать изменения в сухожилиях и боль. Врач ЛФК Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Анна Казанцева рассказала изданию «Аргументы и факты» о проявлениях «синдрома мертвой ягодицы».

По ее словам, структурные изменения сухожилий доктора называют тендинопатией. Казанцева сообщила, что причинами поражения средней и малой ягодичной мышц могут быть малоподвижный образ жизни и недостаточная тренированность тканей, а проявиться это заболевание способно болью в области большого вертела.

«Оно причиняет много неудобств, так как сопровождается выраженными болевыми ощущениями, которые могут ограничивать общую подвижность, нарушать привычный образ жизни. Но в целом заболевание не опасно», — сказала она.

Казанцева добавила, что «синдром мертвой ягодицы» лечат упражнениями для укрепления мышц ягодичной области. Кроме того, больным нужно перестать запрокидывать ногу на ногу и не спать на боку.

Малоподвижный образ жизни может спровоцировать также ментальные расстройства, сообщили «Известия». Австралийские ученые нашли связь между гиподинамией и депрессией.