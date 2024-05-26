Врач назвал пять способов улучшения памяти

Многие люди с годами могут испытывать проблемы с памятью, но существуют надежные способы ее улучшить. Для этого можно использовать умственный тренинг не только в виде чтения книг и разгадывания кроссвордов, но и логические игры, в том числе компьютерные. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.

По словам специалиста, логические игры помогают развивать стратегическое мышление.

Немаловажное значение имеют и социальные связи. Нужно заводить новые знакомства и менять привычные маршруты. Это поможет сформировать новые нейронные связи в мозге, улучшить его функции.

«Также необходимо давать мозгу необходим регулярный релакс. Даже в период максимальной загрузки и мозговых штурмов необходимы паузы в течение дня хотя бы на 10-15 минут», — предупредил невролог.

Не стоит забывать про физическую нагрузку. Для этого достаточно заняться настольными играми на свежем воздухе. Это тоже позволит надолго сохранить когнитивные функции на приемлемом уровне.

Ранее профессор фармакологии из Оксфорда Дэвид Смит рассказал, что включение в рацион богатой Омега-3 рыбы (сельдь, лосось и скумбрия) позволит предотвратить слабоумие.