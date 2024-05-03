Рыбу назвали хорошим продуктом для профилактики слабоумия | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 14:40 Рыбу назвали хорошим продуктом для профилактики слабоумия Профессор фармакологии Смит призвал есть рыбу для профилактики деменции Freepik

Читать 360 в

Если соблюдать баланс витаминов и исключить факторы риска, можно снизить риски появления болезни Альгеймера до 80%. Об этом Daily Mail сообщили врачи.

Шанхайский невролог Цзинь-Тай Ю назвал Альцгеймер видом деменции, который накапливает аномальные белки, провоцирующие гибель нервных клеток и постепенное сокращение неповрежденных участков мозга. Врач отметил, что предотвратить этот процесс могут витамины группы В и жирные кислоты Омега-3.

Реклама

Такого же мнения придерживается профессор фармакологии из Оксфорда Дэвид Смит. Он разработал собственное правило для сохранения умственных свойств мозга и памяти. Речь идет о регулярном включении в рацион богатой Омега-3 рыбы. Подойдут сельдь, скумбрия и лосось. Также профессор призвал вести активный образ жизни и нормализовать питание, чтобы сократить риски дегенеративных изменений мозга.

Роспотребнадзор недавно рассказал о пользе куриных яиц. Однако эксперты призвали перед употреблением тщательно обрабатывать скорлупу.