Врач назвал пять способов избавления от изжоги

Врач Слюняева: коррекция рациона и отказ от сна после еды избавит от изжоги

Нормализация питания позволит избавиться от изжоги без визита к врачу. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева.

По ее словам, это не просто распространенная проблема. Она может стать и смертельно опасной, если изжога будет регулярно обжигать пищевод.

Врач назвала пять способов устранения этой проблемы. Во-первых, следует исключить из рациона такие вредные продукты, как фастфуд, жареные и острые блюда, колбасы и специи, а также молочную продукцию. Под запрет попали кофе, алкоголь, газированные напитки и выпечка.

Во-вторых, не стоит увлекаться помидорами, капустой, цитрусовыми, яблоками и кислыми ягодами. В-третьих, нужно снизить размер порций, чтобы съедать за один прием пищи 300-500 граммов. Не помешает перейти на дробное питание.

Слюняева напомнила, что пищу необходимо тщательно пережевывать. И, наконец, пятое правило касается отдыха между приемами пищи. Врач пояснила, что сразу после еды нельзя спать, чтобы не спровоцировать возникновение серьезного приступа изжоги.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Лопатин предупредил, что пищевая сода с водой не поможет при изжоге, а лишь навредит. Ее регулярное употребление может привести к повреждению слизистой пищевода и увеличению частоты приступов.