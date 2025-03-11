Гастроэнтеролог Лопатин назвал соду с водой вредным средством от изжоги

Гастроэнтеролог и терапевт Сергей Лопатин рассказал, что популярное народное средство от изжоги может серьезно навредить организму. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Речь идет об употреблении пищевой соды с водой. По словам врача, при поступлении смеси в желудок вырабатывается большое количество углекислого газа. Изжога действительно отступает на некоторое время, но затем возникает эффект «кислотного рикошета»: стенки желудка растягиваются, провоцируя отрыжку и вздутие живота, а соляная кислота начинает вырабатываться интенсивнее.

Гастроэнтеролог предупредил, что регулярное употребление соды только увеличит частоту приступов и приведет к повреждению слизистой пищевода. Более того, это народное средство опасно для людей, страдающих язвенной болезнью и гастритом, так как может вызвать обострение этих заболеваний.