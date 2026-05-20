Врач назвал первые признаки алкогольной зависимости

Врач Перминова: выпивка в одиночку и без повода говорит о развитии алкоголизма

Страдающий от алкогольной зависимости человек не всегда сможет дать точный ответ, когда началось заболевание, но стоит насторожиться, если настроение улучшается при мысли о предстоящей выпивке. Об этом РИА «Новости» рассказала тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.

Специалист пояснила, что некоторые признаки развития алкоголизма сможет выявить только врач, но есть и те, что доступны для самоанализа. Например, если человек начал чаще выпивать, находить новые поводы для распития спиртных напитков.

«Стало появляться желание „догоняться“, то есть выпивать во время и после мероприятия без связи с тостами или выпивкой других участников компании», — рассказала Перминова.

Она добавила, что стоит задуматься, если захотелось пить в одиночку и без повода, появились провалы в памяти после выпивки. На развитие алкогольной зависимости будет указывать также появление мелких травм, потеря документов и вещей, утрата ориентации в пространстве в состоянии опьянения. Достаточно уже трех признаков, чтобы обратиться к специалисту.

