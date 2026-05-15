Нарколог Исаев напомнил об ускоренном старении организма при злоупотреблении алкоголем

Нарколог Руслан Исаев сообщил в беседе с Lenta.ru , что злоупотребление алкоголем может ускорить процессы старения организма.

По словам врача, ключевую роль играет не конкретный вид напитка, а частота его употребления. Этанол, содержащийся в спиртном, оказывает токсическое воздействие на все органы и системы организма, включая печень, сосуды, нервную систему и кожу. Особенно уязвим перед алкоголем мозг.

«В клинической практике мы видим, что хроническое злоупотребление алкоголем сопровождается состояниями, которые напоминают более раннее старение», — отметил Исаев.

Кроме того, алкоголь приводит к нарушению питания тканей и усилению воспалительных процессов.