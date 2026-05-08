Врач назвал опасный симптом хантавируса

Заражение хантовирусом можно заподозрить при повреждении мелких сосудов, включая кровоизлияние в глазах. Об этом Lenta.ru рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, хантавирусы существуют по всей планете, но пока известно о двух больших разновидностях — в Старом Свете (Европа, Азия и Африка) и Новом Свете (Америка, Австралия и Океания). Каждому из них присущи свои заболевания при заражении этим вирусом.

В Старом Свете среди признаков хантавируса чаще называли повреждения почек через повреждения мелких сосудов. При этом они могли быть настолько сильными, что 40% случаев заканчивались летально.

«Мелкие сосуды повреждаются, конечно, не только в почках, но и во всем организме. Поэтому почти с самого начала заболевания заметно кровоизлияние в глазах, а также температура, головная боль тоже из-за повреждения сосудов», — перечислил Жемчугов.

Врач отметил, что это заболевание известно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Люди чаще заражались от грызунов.

В Новом Свете хантавирус чаще вызывал кардиопульмональные синдромы. Речь идет о повреждениях сердца и легких — миокардите и тяжелой пневмонии, причем с вероятностью смертельного исхода.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что природные очаги хантавируса есть и на территории России. При этом россиянам не угрожает вирус Андес, вызывающий тяжелую форму заболевания.