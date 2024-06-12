Врач назвал нетипичные причины повышения артериального давления

Кардиолог Гинзбург: повышение давления может указывать на нарушения ведения ЗОЖ

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Артериальное давление может повыситься из-за вредных привычек и долгого пребывания на солнце. Об этом заявил заслуженный̆ врач России, главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург в беседе с РИА «Новости».

По его словам, причиной повышения давления может быть как артериальная гипертония, так и нарушение ведения здорового образа жизни.

«В частности, при физических перегрузках, длительном пребывании на солнце, злоупотреблении различными видами пищи, алкоголем и при курении», — отметил врач.

Специалист рекомендовал пациентам, склонным повышению артериального давления, тщательно следить за своим состоянием, не переусердствовать с физическими упражнениями, соблюдать режим сна и сократить количество поваренной соли в рационе.

Ранее врач-кардиолог Игорь Видяскин заявил, что при болезнях сердца можно есть не все виды рыб. Таким пациентам подойдет несоленая рыба — форель, лосось и сельдь.

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