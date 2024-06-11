Кардиолог Видяскин рассказал, что при болезнях сердца можно есть форель и сельдь

Людям с заболеваниями сердца и сосудов нужно особенно пристально следить за своим питанием, в частности, помнить, что им разрешено есть не все виды рыб. Об этом News.ru рассказал врач-кардиолог Игорь Видяскин.

По его словам, сердечникам стоит обратить внимание на жирные сорта рыбы, богатые Омега-3. Однако есть их стоит не чаще пары раз в неделю.

«Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется несоленая рыба. В соли есть натрий, а натрий повышает артериальное давление и задерживает воду в организме, вызывая отеки», — отметил врач.

Он посоветовал обратить внимание на лосося, форель, селедку и сардины.