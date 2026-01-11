Врач назвал неожиданный продукт для борьбы с лишним весом

Нейтрализовать опасные бактерии и даже снизить вес может помочь правильное употребление яблочного уксуса. Об этом в разговоре с радио Sputnik заявил врач-терапевт Денис Прокофьев, призвав соблюдать осторожность.

По его словам, уксус обладает хорошими антимикробными свойствами и уничтожает патогенные бактерии, которые могут попасть в организм с пищей. При этом использовать его можно не только в кулинарии.

«Когда нет совсем ничего под рукой, им можно обрабатывать какие-то бактериальные раны, просто нанося на ватный диск», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что в чистом виде употреблять уксус нельзя, а для приготовления блюд допустимо не более одной столовой ложки.

Прокофьев добавил, что яблочный уксус является кислотой, которая опасна для желудочно-кишечного тракта в неправильном количестве. Средство противопоказано при язвенной болезни, обострении гастритов и любых эрозивных поражений.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Он назвал несколько простых способов, которые помогут вернуться в нужный ритм.