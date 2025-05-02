Врач назвал неожиданный овощ для снижения кровяного давления

Репа оказывает положительное влияние на работу сердца — она снижает кровяное давление и предотвращает образование тромбоцитов. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Научные исследования последних лет определили, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. <…> Калий, содержащийся в овоще, также способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления», — отметила гастроэнтеролог.

Овощ содержит в себе большое количество клетчатки, полезной для здоровья пищеварительной системы. Пищевые волокна способствуют быстрому перевариванию еды, а также поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Репа также полезна для печени — она способствует выделению желчи и препятствует образованию желчных камней.

Низкий уровень гемоглобина и эритроцитов в анализе крови может говорить о развитии лейкоза, рассказала ранее врач-гематолог Ирина Лукьянова.