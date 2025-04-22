Врач Лукьянова: низкий уровень гемоглобина в крови может говорить о развитии лейкоза

Врач-гематолог Ирина Лукьянова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о признаках рака крови. По ее словам, низкий уровень гемоглобина и эритроцитов в анализе крови может говорить о развитии лейкоза. Анализ крови часто помогает выявить это заболевание.

Разные формы лейкоза вызывают различные изменения в крови: иногда наблюдается слишком низкий или высокий уровень лейкоцитов, появляются незрелые бластные клетки, снижается или, в редких случаях, повышается количество тромбоцитов, написал сайт kp.ru.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев предупредил о риске развития онкологических заболеваний из-за употребления шашлыка. Канцерогены, содержащиеся в мясе, особенно в жирных его видах, негативно влияют на клетки организма.