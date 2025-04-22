Врач Лукьянова: низкий уровень гемоглобина в крови может говорить о развитии лейкоза

Врач-гематолог Ирина Лукьянова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о признаках рака крови. По ее словам, низкий уровень гемоглобина и эритроцитов в анализе крови может говорить о развитии лейкоза. Анализ крови часто помогает выявить это заболевание.
Разные формы лейкоза вызывают различные изменения в крови: иногда наблюдается слишком низкий или высокий уровень лейкоцитов, появляются незрелые бластные клетки, снижается или, в редких случаях, повышается количество тромбоцитов, написал сайт kp.ru.
Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев предупредил о риске развития онкологических заболеваний из-за употребления шашлыка. Канцерогены, содержащиеся в мясе, особенно в жирных его видах, негативно влияют на клетки организма.
Подмосковные гольфисты выиграли две медали на международных соревнованиях
Не запрет — баланс. В Госдуме предложили ввести новые правила для школьных буфетов
Больницы Подмосковья получили свыше 20 аппаратов для рентгена с начала года
Замглавы Чехова побывал на тренировке гимнасток в спортшколе «Витязь»
Команда из Чехова вышла в полуфинал Суперлиги чемпионата России по гандболу
Пропавшего во время экспедиции на необитаемый остров ученого нашли живым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте