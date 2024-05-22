Психолог Наринская назвала тревогу главной причиной развития пищевых расстройств

Страх и тревога провоцируют развитие расстройств пищевого поведения. Психика перестает справляться с эмоциями и проявляет их в теле, сообщила психолог Лерона Наринская в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, тело может реагировать на тревогу, увеличивая массу и наращивая защиту, это может привести к набору лишнего веса. Переедание может быть связано со страхом смерти и попыткой выжить таким способом, сообщил RT.

В случае развития пищевого расстройства стоит принять роль лишнего веса и поблагодарить его за помощь. Работу над собой можно начинать только после проработки тревоги, отметила Наринская.