Врач назвал напитки с самым тяжелым похмельем

Врач Тюрин заявил, что после виски и коньяка похмелье тяжелее, чем после водки

Виски и коньяк опасны тем, что существует миф об их элитарности и даже пользе для здоровья. При этом они создают колоссальную нагрузку на внутренние органы, рассказал Lenta.ru нарколог и заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

Врач пояснил, что содержащиеся в коньяке и виски дубильные вещества и танины на время могут давать сосудорасширяющий эффект.

«Цена этого — запредельная нагрузка на почки, печень, селезенку и поджелудочную железу, ответственные за выведение продуктов распада алкоголя из организма», — подчеркнул он.

Кроме того, в их составе содержится большое количество продуктов брожения, эфирных масел и ароматических соединений. Печени для того, чтобы их расщепить, потребует больше времени и ферментов, чем при переработке той же водки. Еще один неприятный момент связан с тем, что эти напитки вызывают тяжелое похмелье, особенно, если смешать их с дешевым алкоголем или колой.

Ранее врач-нарколог клиники «Алкоспас» Антон Рудковский заявил, что у алкоголя имеются все признаки наркотика. Это разрушение социальных связей, смертельная доза и похмелье, причем оправдание утреннего «опохмела» уже прямой путь к запою.