Нарколог Рудковский перечислил три признака развивающейся зависимости от алкоголя

Алкоголь — это наркотик, который вызывает тяжелую зависимость и разрушает мозг. Так считает врач-нарколог клиники «Алкоспас» Антон Рудковский, который рассказал «Газете.Ru» о механизмах формирования алкогольной зависимости и дал рекомендации для родственников зависимого.

По словам Рудковского, алкоголь опаснее многих запрещенных веществ, потому что он легален, доступен и культурно навязан. У него есть все признаки наркотика: смертельная доза, синдром отмены (похмелье) и разрушение социальных связей.

Врач пояснил, что зависимость формируется на уровне нейрохимии мозга. Мозг начинает воспринимать алкоголь как награду и просит повторить, но постепенно перестает вырабатывать естественные «тормоза» и требует алкоголь для снятия напряжения.

Рудковский выделил три ключевых признака зависимости: — Смена цели употребления алкоголя: человек ищет не способ расслабиться, а возможность снять физический дискомфорт. — Утраченный контроль: человек не может остановиться, напивается до тяжелого состояния, хотя не планировал этого. — Оправдание утреннего «опохмела»: если близкий человек говорит, что пиво или стопка с утра помогают прийти в себя, это прямой путь к запою.

Самый страшный сигнал — когда алкоголь становится центром жизни человека, заменяя семью и социальные связи. В этот момент необходимо мотивировать человека обратиться к врачу, чтобы устранить причину зависимости, а не только ее симптомы.