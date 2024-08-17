Врач назвал лучший фрукт для профилактики инфаркта и инсульта

Невролог Хорошев: банан за счет калия способен предотвратить инсульт и инфаркт

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Для профилактики инфаркта и инсульта достаточно съедать по одному банану в день. Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев сказал «Радио 1», что этот фрукт восполнит дефицит калия.

По словам специалиста, во многих случаях дефицит этого химического элемента в организме провоцировал сердечный приступ. Хорошев объяснил, что с потом люди теряли большое количество электролитов, необходимых для управления различными процессами в организме. Он предупредил, что если не компенсировать утраченный калий, может развиться аритмия и другие последствия, в том числе смертельные.

«Компенсировать калий в организме можно с помощью бананов, то есть съедать один банан в день. Если бы люди это знали, тысячи жизней россиян ежегодно были бы спасены от инфаркта и инсульта. Потому что калий нужен всем», — сказал доктор.

Инсульту подвержены даже молодые люди. Life сообщил, что в Свердловской области от него умерла 34-летняя многодетная мать. Женщина готовила завтрак и потеряла сознание.

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