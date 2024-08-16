Готовила завтрак и упала. На Урале внезапно умерла мать пятерых детей

Life: в Сосьве мать пятерых детей умерла от инсульта во время готовки

В Свердловской области умерла 34-летняя мать пятерых детей. Брат рассказал, что она занималась домашними делами и упала с инсультом. Об этом сообщил Life .

«Она готовила завтрак для детей, упала на кухне — и все. У нее остановилось сердце», — сказал он.

Мужчина сообщил, что точную причину смерти еще не установили. Однако, по версии родственников, у нее случился инсульт.

Многодетная мать жила в поселке городского типа Сосьва и работала в кафе. Она воспитывала трех дочерей и двух сыновей. Сайт E1.ru уточнил, что самому младшему ребенку пять лет, старшему — 15 лет. Четверо детей останутся с отцом, который после развода продолжал жить с ними, а старшая дочь от первого брака уедет к бабушке по маминой линии.

Кровоизлияние в мозг может случиться даже в молодом возрасте, рассказал 360.ru врач-невролог Юрий Андрусов. Первыми признаками инсульта он назвал головную боль, двоение в глазах и потерю сознания.