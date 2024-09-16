Врач назвал категории людей, которым кофе противопоказан

Кофе может навредить людям с повышенным давлением, проблемами с пищеварением и с тревожными расстройствами. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«При ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им человек может стать раздражительным или тревожным. У людей с тревожными расстройствами и частым сердцебиением может появляться чувство беспокойства», — заявил он.

Если у человека имеются проблемы с желудком или гастрит, то не стоит злоупотреблять этим напитком.

При гипертонии кофеин может спровоцировать повышение давление, пусть и кратковременно. Употребление кофе после обеда или перед сном может вызвать бессонницу или нарушение сна.

Мартынов добавил, что со временем организм человека привыкает к большому количеству кофе, поэтому люди могут пить все больше этого напитка, чтобы взбодриться. По его словам, это может перерасти в зависимость, когда человек начнет быстрее уставать или у него будет болеть голова, пока он не получит необходимую порцию кофе.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила, что здоровые люди могут выпивать до пяти чашек кофе без молока и сахара в день.