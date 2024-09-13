Названа безопасная дневная норма кофе для здорового человека

Врач Маршинцева: здоровому человеку можно пить до пяти чашек кофе в день

Любители кофе могут употреблять в день до пяти чашек напитка без молока, сливок и сахара, если они здоровы и чувствуют себя хорошо после такой дозы. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям», — заявила она.

По словам врача, также доказано отсутствие негативного влияния кофе на сердце здорового человека. Кроме того, выяснилось, что чистый кофе может помочь снизить уровень холестерина в крови, риск развития диабета и некоторых видов онкологических заболеваний.

При этом Маршинцева предупредила, что допустимая доза кофе зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

Ранее исследователи из берлинского медицинского центра Charite экспериментальным путем выяснили воздействие на организм человека чая с молоком. Его употребление замедляло работу пищеварительной системы, негативно влиял на работу почек и артериальное давление.