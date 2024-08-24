Врач назвал главные причины женского облысения

Хирург Умнов: нехватка гидротестостерона является причиной облысения у женщин

Фото: Freepik

Основным фактором облысения у женщины считается нехватка тестостерона и гидротестостерона, который влияет на рост волос. Об этом заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

«Женщины могут начать лысеть к 45–50 годам. Причина та же, что и у мужчин, — недостаток тестостерона и, как следствие, гидротестостерона, отвечающего за рост волос», — сказал он.

По словам эксперта, у женщин этого гормона в 15 раз меньше, когда его концентрация снижается, то нарушается процесс образования волосяных фолликул.

Еще одной причиной женской алопеции может стать нехватка витамина В, микроэлементов и минералов. Также облысение иногда начинается из-за нарушения кровоснабжения фолликул при внешних источниках воздействия. Например, укладка волос, перманентная завивка, частое использование бигудей или высокая температура при укладке.

Ранее парикмахер Галина Тотория заявила, что стрижки в стиле боб, маллет или прямое каре подойдут людям с кудрявыми волосами. Однако при выборе коротких причесок обладателям таких локонов следует быть аккуратными.

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