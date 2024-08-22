Парикмахер Тоторина посоветовала людям с кудрявыми волосами быть аккуратнее с короткими стрижками

Стрижки в стиле боб, маллет и прямое каре могут отлично смотреться на кудрявых и вьющихся волосах. Об этом «Москве 24» сообщила со ссылкой на стилиста-парикмахера Галину Тоторию.

По ее словам, при выборе коротких стрижек для кудрявых волос важно проявлять осторожность. В частности, необходимо учитывать, какие завитки идут от кожи головы. Если это легкая волна, то такие стрижки можно смело выполнять.

Однако если локоны плотные и сильно кудрявые, стоит внимательно продумать, как будет выглядеть итоговая прическа, добавила парикмахер.